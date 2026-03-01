Maïka Desnoyers s'ouvre avec franchise sur son utilisation du botox

Cette semaine, la courtière immobilière et maman Maïka Desnoyers a répondu à une question que plusieurs abonnés se posaient sur ses réseaux sociaux, concernant son utilisation des soins esthétiques.

Agent de comblement, botox... l'animatrice a démystifié le tout dans une vidéo très intéressante, que vous pouvez consulter en bas de cet article, révélant au passage avoir eu recours à certains soins pour son visage, dont le botox. Elle explique :

« J'ai eu ce matin une question de la part d'une abonnée qui me dit : "Hey, as-tu eu des injections au niveau de ton visage?" Parce qu'elle a perdu du poids, j'en ai perdu aussi, on le sait, et elle dit que son visage s'est beaucoup affaissé, puis que le mien, non. Donc je n'ai pas eu d'injections, de filler. Là, on va jaser c'est quoi des fillers. C'est quoi la différence entre des agents de comblement et du botox?

Le botox, ça va servir vraiment à geler ton muscle, moi ça se situe ici, et au niveau du front. Ce qui fait en sorte que j'ai pas de rides ou de ridules tant que ça ici, parce que ça bouge pas. C'est quand ça bouge au niveau des rides d'expression que tu finis par avoir des lignes de rides. »

Maïka présente ensuite le résultat à la caméra, avant d'enchaîner :

« Ça fait que je ne peux pas avoir de rides ici. Puis pour moi, ça c'était quelque chose qui me gaussait beaucoup, parce que je suis quand même quelqu'un qui est super expressive. Je devais avoir 33-34 ans quand j'ai commencé à avoir mon premier botox. Je sais que c'est quand même jeune, mais en faisant la télévision, je suis souvent maquillée, puis comme j'avais beaucoup de rides d'expression, ça se ramassait beaucoup dans mes rides et mes ridules, et ça me fatiguait énormément. Le reste, quand on parle d'agent de comblement [...] moi j'ai rien dans mes babines.

Le botox, c'est vraiment juste pour figer et éviter que t'aies des rides ou des ridules. Donc, j'ai la chance de pas avoir eu besoin d'agent de comblement. Mon visage ne s'est pas affaissé, malgré ma perte de poids. »

On apprécie grandement la franchise de Maïka, qui s'est souvent servie de sa plateforme pour expliquer certains concepts et idées préconçues. Celle-ci s'était d'ailleurs confiée sur sa perte de poids récemment, en réponse à une critique mesquine d'un internaute. C'est à lire ici.