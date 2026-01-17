Maïka Desnoyers réagit au commentaire déplacé d'une internaute sur son couple

Récemment, Maïka Desnoyers et Étienne Boulay ont souligné leurs 13 ans d'union sur les réseaux sociaux, suscitant évidemment un torrent de réactions. Si la plupart des commentaires publiés sur le web ont été positifs, un commentaire en a particulièrement agacé la principale intéressée, qui a tenu à faire une mise au point, par l'entremise d'une vidéo.

En réponse à un commentaire prétendant que son couple allait mieux depuis la perte de poids de Maïka, celle-ci répond :

« Mon couple aurait pu bien aller si moi, j'allais bien. Et moi, je n'allais pas bien. Donc, la vraie phrase que j'aurais aimé lire, c'est : "tu oublies de mentionner que tu vas mieux depuis que t'as perdu du poids et que ça aide à ton couple. Parce que c'est vrai. Je commencerai pas à dire "ben non, ça n'a pas rapport, c'est parce qu'il y avait des choses qui se sont passées dans ma vie." Et ça arrive ça à beaucoup de gens. On s'oublie, on oublie qui on est, on s'aime plus. Puis malheureusement, ça a des répercussions un peu partout dans nos vies, que ce soit dans notre couple, dans notre travail, avec nos amitiés, avec nous-mêmes. Puis tout ça, ça fait en sorte qu'on devient une autre personne. »

Elle enchaîne, précisant l'effet que sa perte de poids a eu dans sa vie quotidienne :

« C'est vrai que ma perte de poids a changé beaucoup de choses. J'ai recommencé à sortir, à avoir du plaisir, à m'acheter des vêtements, puis à me trouver jolie dans les vêtements. Mon chum me voit, puis c'est pas un poids qu'il voit, mais [...] ce qu'il voit, c'est la fille d'avant qui était heureuse, qui souriait. Perdre du poids, c'est pas seulement perdre du poids en livres ou en kilogrammes, c'est aussi perdre du poids, le poids du stress, le poids du peu d'amour de soi. »

Une réaction pertinente, qui nous incite à redoubler de vigilance avant de commenter quoi que ce soit sur le web. Voilà qui est dit!

Vous pouvez écouter la vidéo complète ci-dessous.

Mentionnons au passage que l'on peut retrouver Maïka Desnoyers dans la 9e saison de Vendre ou rénover au Québec, qui fête cet hiver ses 10 ans d'existence. C'est à ne pas manquer le mardi à 20 h, sur les ondes de Canal Vie.