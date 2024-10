Ma mère, ton père : Un nouveau couple se forme?

Depuis le début de la saison, il y a bien peu de couples potentiels dans Ma mère, ton père.

Yanick et Chantal semblent se rapprocher de plus en plus, mais ils sont les deux seuls candidats avec un semblant de potentiel amoureux au sein de cette cohorte de célibataires de 40 ans et plus.

Mais voilà qu'un extrait de l'émission de jeudi nous indique que deux participants pourraient bien se plaire mutuellement.

En effet, lors d'un cours de danse, on constate que Karine, la plus récente venue, et David, l'ancien boxeur, se regardent plutôt passionnément et font des commentaires qui laissent présager un avenir à deux.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

Précisons que la bande-annonce de début d'année laisse entrevoir que les deux tourtereaux auront quelques rapprochements. Voyez l'image ici. Nous pensions initialement qu'il s'agissait de Chantal sur la photo, mais c'est probablement davantage la courtière immobilière Karine.

Dans la bande-annonce de l'émission de jeudi, une candidate nous laisse croire que son coeur était peut-être déjà pris avant le début de la saison... Est-ce que ce serait pour cette raison que la maman était aussi réticente à développer un lien affectif avec ses prétendants? Plus de détails ici.