Des rapprochements inattendus entre ces deux candidats à Ma mère, ton père?

Lors du premier épisode de Ma mère, ton père, avant même le début de la compétition, une bande-annonce avec des images de la saison a été présentée.

Dans celle-ci, on pouvait voir certains célibataires dans des moments d'intimité, dont deux participants très proches lors d'un pique-nique. Maintenant que l'on connaît tous les candidates et candidats (ou presque, un dernier prétendant fera son entrée la semaine prochaine), on peut identifier les deux tourtereaux.

Il s'agit de Chantal, l'enseignante en adaptation scolaire qui ne veut pas révéler son âge, et David, 50 ans, qui a déjà été champion de boxe. Ce dernier vient tout juste d'arriver dans l'émission.

Il s'agit d'un couple inattendu puisque, pour le moment, Chantal semble davantage intéressée par le directeur de compte de Mascouche Yanick. Nous avons bien hâte de voir comment cette nouvelle idylle naîtra. Chose certaine, ils paraissent très complices sur les images diffusées en début de saison.

Rappelons que, cette semaine, Manon a quitté l'aventure pour une « urgence familiale ». Elle nous a raconté pourquoi, exactement, elle avait dû partir : lisez le tout ici.