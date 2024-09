Adapté du format britannique My Mom, Your Dad, la nouvelle émission Ma mère, ton père, pilotée par Nathalie Simard, risque de plaire beaucoup aux amateurs de téléréalité.

Mélange entre Occupation Double et Si on s'aimait, cette proposition met de l'avant des célibataires âgés de 40 à 60 ans. Un critère secret était étudié par la production lors de la sélection des participants : ceux-ci devaient avoir un ou des enfants majeurs. Ces derniers auraient un rôle-clé à jouer dans le parcours romantique de leur parent.

En effet, arrivés sur place, les enfants ont laissé leur mère ou leur père à la porte d'un fastueux manoir, puis ont retrouvé l'animatrice dans un autre lieu coquet. Là-bas, ils ont appris qu'ils espionneraient leurs parents et interviendraient périodiquement dans leur aventure en plus de donner leur aval sur le choix de partenaires de leurs géniteurs à la fin du processus.

Dans le premier épisode, on rencontre les quatre femmes et les quatre hommes qui tenteront de trouver l'amour et leurs progénitures, qui les observent depuis la salle de contrôle.

Ce qu'on remarque d'emblée, c'est la bienveillance, autant de la part des jeunes, des candidats entre eux, que de la production. L'intention de tous les partis est claire : former des couples solides. Il n'y a pas de montage suggestif, de commentaires blessants ou de retournements discriminatoires dans Ma mère, mon père, le contenu comme le contenant se veulent respectueux. Oui, il y a bien quelques petits malaises entre les participants, mais ceux-ci ne sont pas encouragés ou accentués par des éléments extérieurs. La gêne lors d'une première date est présente et engendre des situations inconfortables qu'il y ait des caméras sur place ou pas.

Lorsque les photos des participants ont été dévoilées sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont vite réagi en mentionnant que ces célibataires étaient tous physiquement sans reproche. Le commentaire risque de revenir sur le tapis lors de la diffusion jeudi. Outre la diversité corporelle, il y a aussi un manque criant au niveau de la diversité ethnique. Mais, comme il y a trois nouvelles femmes et trois nouveaux hommes qui rejoignent le groupe en début d'aventure dans la version originale, on peut s'attendre à voir de nouveaux visages dans les prochaines semaines. Ne désespérons pas.

Fans de téléréalités, nous avons dévoré les 10 épisodes de My Mom, Your Dad, et avons craqué pour l'adaptation qu'en a faite Production Déferlantes chez nous. Si vous suivez Si on s'aimait avec enthousiasme, Ma mère, ton père sera probablement votre nouveau plaisir coupable.

L'émission sera diffusée les jeudis à 20 h sur les ondes de TVA.