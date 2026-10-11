L'usine de peurs : Voici ce que les téléspectateurs en ont pensé

En ce début d’octobre, la plateforme Crave propose une nouveauté effrayante à ses abonnés, L’usine de peurs. Dans cette émission au concept unique, des influenceurs et personnalités connues des internautes se livrent à un jeu sans pitié, en tentant de surmonter des peurs de toutes sortes.

À l’animation, on retrouve une certaine Cocotte, qui fait pour la première fois le saut à la télé dans un tel mandat. Fière de ses plus d’1,7 million d’abonnés sur TikTok, Cocotte jouit d’une belle popularité auprès des jeunes, comme des moins jeunes. Étant d’abord et avant tout une personnalité du web, plusieurs internautes étaient ainsi dubitatifs quant à sa performance à l’écran. Il n’aura cependant fallu qu’à peine quelques instants pour les persuader du contraire; plusieurs ayant remarqué son aisance et son indélébile charme à l’écran.

Et le concept en soi, qu’en pensent les téléspectateurs? Si nous avions fait une analyse de la nouveauté dans nos lignes (à lire ici), les téléspectateurs se sont eux aussi livrés à une critique de la nouvelle émission. Claudie Mercier a d’ailleurs offert une belle performance à l’émission, qui a été saluée à de nombreuses reprises.

« J’admets que j’étais réticente de l’animation pcq dans son contenu elle m’épuise mais j’ai trouvé Cocotte très bonne dans son rôle. »

« J'ai mi trentaine, je ne connaissais pas grand monde dans la gang et j'ai bien aimé! C'est divertissant. »

« J'ai trouvé ça très divertissant. Ca me faisais oublier mes journées de merde pendant un instant, j'ai bien aimé. »

« J’ai trouvé Claudie très impressionnante sérieux wow. »

« J’ai bien aimé! J’ai tout regardé en un après-midi. Spoiler pour ceux qui n’ont pas regardé tous les épisodes mais j’ai très hâte de voir la suite avec la 2e batch de joueurs. »

« Oui! T'as été bonne!!!! J'étais impressionnée! La fille anxieuse qui pogne des pythons et des coquerelles comme si y avait rien là. Thumbs up. »

On peut dire que L’usine des peurs participe, un tant soit peu, au rayonnement de notre culture et de ses artisans. Qui sait, peut-être est-ce l’une des portes d’entrée permettant aux plus jeunes de se mouiller et de se familiariser avec l’excellence de nos contenus?

Pour les fans du concept, grand bien leur fasse, puisque la seconde partie de la première saison sera déposée sur Crave la semaine prochaine, le 12 octobre. Dans ces nouveaux épisodes, six autres influenceurs - Mathieu Dufour, Liliane Blanco-Binette, Tommy-Lee Salvas, Énola Bédard, Tai et Michelle Furtado - feront leur entrée dans l'usine désaffectée.