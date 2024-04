Ludivine Reding commente la finale de STAT

Fraîchement arrivée de Londres, où elle a profité d'une semaine de vacances à explorer et faire les boutiques vintages, Ludivine Reding était de passage sur un tapis rouge lors de la première du spectacle Submergé de Roxane Bruneau. Les tournages de la quotidienne se sont conclus le 28 mars dernier et depuis, son agenda s'est quelque peu libéré, quoiqu'elle continue de faire quelques mandats de doublage et de voix.

Aussi excitée que nous face à la finale de saison de STAT, série dans laquelle elle tient le rôle de l'attachante Sophia, la talentueuse comédienne commente le dernier épisode :

Ça promet. La finale ça va être quelque chose!

Autour d'elle, les petits comme les grands spectateurs se rassemblent et lui demandent des photos. Oui, dans la foule, Ludivine fait sensation, et c'est de bon coeur qu'elle accepte et prend le temps de discuter avec son public. « Les gens sont tellement gentils », affirme-t-elle. « Je suis reconnaissante parce que sans les gens qui font les choses qu'on fait, les émissions, on n'aurait pas de carrière, on n'aurait pas ce métier-là. Les gens sont tellement investis dans l'histoire... »

D'ailleurs, elle n'ose pas dévoiler quelconque information qui pourrait gâcher l'expérience des téléspectateurs. Elle nous explique que ce n'est pas son personnage qui aura eu la finale la plus intense cette année : « Il y en a qui ont joué des plus grosses scènes que moi. »

Je pense que ça finit vraiment sur des surprises. Je pense que sûrement qu'ils [la production et le diffuseur ] vont demander de se filmer pour avoir la réaction de la fin.

Oserez-vous filmer votre réaction? Il serait génial d'avoir droit à une compilation des émotions des téléspectateurs!

Ne manquez pas le dernier épisode de STAT à 19h ce jeudi 25 avril, ou en rattrapage sur Tou.tv.