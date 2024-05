Louison Danis s'adresse au public « Vous m'avez sauvé la vie »

Jeudi à Sucré salé, les téléspectateurs ont pu revoir le visage familier de Maman Bougon!

Alors que Mélanie Maynard s'entretenait avec Rosalie Vaillancourt et que Chloée Deblois recevait Patrick Norman à bord de sa « Star Mobile », la comédienne Guylaine Tremblay partait quant à elle à la rencontre de Louison Danis.

En effet, la collaboratrice tiendra, tout au long de l'été, des segments où elle ira à la rencontre de gens qu'elle aime et admire, mais qu'elle ne voit plus à l'écran. Quelle belle idée!

C'est donc dans un restaurant de la Rive-Sud de Montréal que les deux icônes se sont posées pour discuter de la carrière et des projets de Louison. La femme n'a rien perdu de son éclat, de son rire contagieux et de sa vivacité!

Guylaine en a profité pour rappeler que l'artiste a joué dans plus de 150 productions de théâtre, qu'elle a fait de la mise en scène, a enseigné, dirigé des théâtres et fait de la télévision. Fidèle à son look coloré, l'invitée s'est décrite comme une « gypsie dans l'âme » et a expliqué qu'elle a quitté le milieu pour se permettre de faire un long voyage.

« Il n'est pas question que j'arrête de jouer avant que j'arrête de respirer », confirmait-elle à Guylaine, alors qu'elle lui demandait si l'envie de pratiquer son métier était toujours présente. « Je peux faire de la télévision, je peux faire du cinéma, parce qu'on peut organiser les heures. Ce que je ne peux plus faire, c'est du théâtre. Parce que c'est ça qui demande le plus d'énergie. Je ne peux plus rester debout pendant des heures de temps. Je m'ennuie de ça, je m'ennuie du public. »

Rappelons que l'artiste, après avoir vu son identité usurpée avec son personnage de Rita Bougon, a fait une grave dépression, dans les dernières années.

L'entretien aura donné droit à un segment touchant où, s'adressant au public, Louison s'est exclamée, émotive :

Maintenant que je ne suis plus au théâtre et rarement à la télévision, je veux dire à toutes les personnes, parce que je suis chanceuse. Deux à trois fois par semaine, il y a des personnes qui m'arrêtent pour me remercier. Me remercier de les avoir fait rire, ou me remercier de les avoir fait pleurer... Vous m'avez sauvé la vie. Quand je dis sauver la vie, ce que je veux dire c'est que vous m'avez sauvé le goût de vivre. Merci.

Sucré salé, du lundi au vendredi, 18 h 30 sur les ondes de TVA et TVA+.