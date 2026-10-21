LOL : Qui rira le dernier? Halloween : Charles Lafortune comme vous ne l'avez jamais vu?

Prime Vidéo nous annonçait récemment une édition spéciale Halloween de LOL : Qui rira le dernier?, toujours animée par Patrick Huard. Dans ce contexte, la production a réuni huit artistes multidisciplinaires qui ont un point en commun : ils sont tous animateurs!

Ainsi, Patrice Bélanger, Marie Soleil Dion, Jean-René Dufort, Pierre Hébert, Charles Lafortune, Danick Martineau, Alicia Moffet et Julie Snyder s'affrontent dans l'arène, pendant trois heures, pour un grand prix de 50 000 $ qui sera remis à celui ou celle qui réussit à ne pas rire pendant l'épreuve. Évidemment, pour faire craquer tout le monde, la production réserve nombre de surprises aux courageux participants.

Nous avons eu la chance de voir en primeur les trois épisodes et nous vous promettons un visionnement hilarant, dans lequel les coups de théâtre se multiplient. C'est d'ailleurs Charles Lafortune, le populaire animateur de La voix, qui nous a le plus surpris.

Déguisé en poulet géant, Charles Lafortune explique à ses complices dans le jeu qu'au fil des ans, il est devenu de plus en plus « chicken », donc trouillard. Pour remédier à la situation, il acceptera des défis lancés par Patrick Huard tout au long du tournage.

Et il n'avait pas menti! L'animateur offre en ce sens deux moments marquants, très marquants, dont le deuxième qui créera une hécatombe au sein des participants. On ne l'avait pas vu venir et les joueurs non plus visiblement!

On salue en ce sens l'autodérision de tous les participants, qui n'ont peur de rien, mais particulièrement celle de Charles Lafortune, qui nous a fait oublier pendant trois heures l'animateur de La voix. C'est TRÈS drôle!

C'est donc à ne pas manquer dès le 23 octobre sur Prime Vidéo.