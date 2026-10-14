LOL : Qui rira le dernier aura sa spéciale Halloween : Une distribution étonnante

Prime Vidéo nous fait une belle surprise aujourd'hui, en annonçant une édition spéciale d'Halloween pour l'émission LOL : Qui rira le dernier?. Du même coup, la plateforme dévoile la distribution étonnante, qui ne décevra personne.

Rappelons d'abord que dans la compétition LOL : Qui rira le dernier, toujours animée par Patrick Huard, le but est de ne jamais rire et de faire craquer ses adversaires, dans le but de remporter le grand prix de 50 000 $.

C'est à compter du 23 octobre, donc très bientôt, que vous pourrez voir Patrice Bélanger, Marie Soleil Dion, Jean-René Dufort, Pierre Hébert, Charles Lafortune, Danick Martineau, Alicia Moffet et Julie Snyder s'affronter dans l'arène qui prend des airs d'épouvante pour l'occasion.

Répartie sur trois épisodes, cette édition spéciale promet des éclats de rire et des surprises thématiques alors que les participants déploient tous les moyens possibles pour faire craquer les autres sans jamais céder eux-mêmes. Des défis inattendus aux rencontres fantomatiques, en passant par des performances avec fausses notes et bien plus encore, aucun mauvais coup n'est épargné dans le manoir hanté.

Des invités surprises seront aussi au rendez-vous, pour rendre la tâche encore plus difficile pour nos courageux participants.

C'est donc à ne pas manquer dès le 23 octobre sur Prime Vidéo.