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La compétition n'est pas tout à fait terminée pour Philippe Scrive à Zénith

Il a encore une chance d'être finaliste le 9 avril prochain.

Zénith
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Jeudi soir, à Zénith, l'acteur d'Antigang Philippe Scrive a été éliminé de la compétition. Après quatre performances spectaculaires de la part des Z, c'est la comédienne Naïla Louidort qui a été sacrée finaliste de sa génération avec un total de 100 points. Précisons qu'avant les trois points supplémentaires des téléspectateurs, elle était à égalité avec Daphné Létourneau, qui avait aussi récolté 97 points.

Comme Édouard Tremblay-Grenier et Neev, Philippe Scrive a encore une chance de remporter cette quatrième saison de Zénith.

Le public peut voter chaque semaine parmi les candidats éliminés afin qu'un d'entre eux soit élu 5e finaliste à la fin de la saison. Celui-ci aura la chance de présenter un numéro lors de la finale du 9 avril, au même titre que les gagnants de chaque génération.

Ce n'est donc pas tout à fait terminé pour ce chouchou du public.

Rappelons que Philippe a interprété la chanson « Eye Of The Tiger » dans son numéro principal jeudi soir, puis il a chanté « Waka Waka » de Shakira lors de son rappel.

Le numéro qui a valu la première place à Naïla Louidort a été un medley de « Jolene » de Dolly Parton et « Cobra » de Marie-Mai. Étrangement, le mélange de ces deux univers était extrêmement efficace.

La semaine prochaine, ce sont les membres de la génération Y (Pascal Morrissette, Coco Belliveau, Constant Bernard et Fabiola Nyrva Aladin) qui s'affrontent.

Zénith est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur ICI Télé.

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