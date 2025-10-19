Lise Dion se confie sans filtre sur son rapport à l'argent

Ce samedi, l'humoriste Lise Dion effectuait une rare apparition télévisée, dans le cadre du talk-show hebdomadaire Pour une fois, diffusé sur les ondes de Télé-Québec. Des quatre entrevues de la soirée, c'est probablement celle menée par José Gaudet qui aura le plus fait réagir.

Celui-ci s'est effectivement permis de questionner Lise sur le sujet de l'argent, qu'elle évite généralement d'aborder et qui la rend inconfortable. Elle confie :

« Parce que quand j'en avais pas, quand j'étais pauvre avec les enfants, que je faisais l'épicerie à la calculatrice, quand je regardais la télé et les artistes parlaient de leurs maisons de campagne, sont partis en Floride... Surtout dans le temps des Fêtes, quand j'étais pas capable d'offrir à mes enfants ce qu'ils avaient vu à la télé, pis les décors de Canadian Tire avec des maisons, où la rampe est remplie de lumière, t'arrive à l'arbre de Noël, il y a des cadeaux gros comme ça! Pour moi parler d'argent, c'est vulgaire pour ceux qui n'en ont pas. C'est vulgaire. Tu me touches vraiment quand tu parles de l'argent, parce qu'il n'en est pas question que je parle de ça. Mais de parler d'argent, ça me fait suer! Vraiment. J'ai déjà dit à des artistes : "Raconte-nous pas ton voyage en Irlande, parce que le monde en ont pas d'argent. »

José met alors de l'avant la grande générosité de l'humoriste, elle qui n'hésite pas à dépenser pour les siens. « C'est ben plus le fun de donner! Je vais magasiner pareil, mais dans des magasins modestes. Je pense qu'il faut en avoir manqué pour trouver ça vulgaire d'en parler. »

On apprécie grandement le respect qui émane de Lise, envers les Québécois, peu importe la taille de leur portefeuille. Son humanité continue de rayonner dans notre petit écran, à notre grand bonheur.

Plus discrète depuis l'annonce de sa retraite, c'était avec plaisir que nous avons renoué avec l'attachante et authentique artiste, le temps d'une entrevue. Rappelons que la semaine dernière, Patrice L'Écuyer s'est confié sur sa conjointe, pour une rare fois. Les détails ici.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.