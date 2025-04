Lise Dion retrouve la scène de manière différente

Après avoir passé plusieurs années sur scène comme humoriste, Lise Dion, qui a pris sa retraite récemment, retrouve la scène d'une manière différente et avec un nouveau mandat aussi surprenant qu'excitant.

En effet, celle-ci devient la directrice artistique de la nouvelle tournée musicale du chanteur country Dave Fenley.

On se souviendra que Dave Fenley avait marqué l'esprit des téléspectateurs en 2022, alors qu'il venait interpréter une chanson pour lise Dion lors de son En direct de l'univers. On vous parlait de ce moment unique ici. Dès lors, une véritable histoire d'amour est née entre le chanteur country et les Québécois, qui comblent depuis ses salles.

L'artiste country revient sur les planches pour sa deuxième tournée, cette fois accompagné de deux talentueux musiciens québécois : Gabriella Laberge et John Anthony Gagnon Robinette. C’est dans ce cadre qu’intervient Lise Dion, qui n’a jamais cessé d’être fascinée par l'énergie musicale de Fenley et sa voix unique.

Ainsi, Lise Dion aura le mandat de conseiller son bon ami ainsi que les musiciens qui l’accompagnent pour parfaire un spectacle déjà envoûtant. Elle dit : « Dans cette tournée, la voix chaleureuse de Dave vous surprendra, et ses musiciens vous toucheront en plein cœur avec des instruments qui vous feront vibrer. Vous êtes assurés de passer une soirée mémorable! »

La tournée TRIO de Dave Fenley fera escale dans plusieurs villes du Québec tout au long de l’année 2025. Pour connaître les dates près de chez vous, visitez le site web de Dave Fenley : davefenley.ca

Ne manquez pas l’apparition sur scène de Lise Dion lors de ces dates spéciales :