Lise Dion apporte des précisions suite à la diffusion de deux émissions la mettant en scène

À quelques jours de Noël, nous avons pu voir l'humoriste Lise Dion dans deux émissions différentes sur les ondes de TVA.

D'abord, jeudi dernier, dans Brasserie chez P-A, puis, ce lundi, dans le spécial de Noël de La vraie nature.

Comme Lise Dion a récemment été victime d'un infarctus, l'humoriste a cru bon d'expliquer à ses abonnés sur les réseaux sociaux que les deux projets avaient été tournés bien avant ses plus récents problèmes de santé.

Le tournage du dernier épisode d'une série de quatre de l'émission Brasserie chez P-A a eu lieu cet automne et les images de La vraie nature : au chalet pour Noël date d'encore plus longtemps, soit juste avant Noël l'an dernier.

À Jean-Philippe Dion, on peut entendre l'humoriste expliquer qu'elle avait décidé de mettre un terme aux one-woman-shows en raison de sa condition physique, mais ce n'était à l'époque, essentiellement, que des problèmes de dos.

Rappelons que Lise Dion, qui disait dans l'émission terminer sa tournée en décembre de cette année, n'a pas pu la compléter, finalement. Les dernières représentations de son spectacle Chu rendu-là ont été annulées. « C’est un triste au revoir de la scène, mais ce repos permettra à Lise de nous revenir en pleine forme dans quelques mois avec de nouveaux projets pour continuer à vous faire rire et sourire », écrivait son équipe de production sur son site officiel.

Toujours très près de son public, Lise Dion a récemment adressé quelques mots à ses fans pour les rassurer, suite aux récents évènements. Voyez-la ici.

Précisons que cette émission spéciale de Noël de La vraie nature, habilement montée, nous a plongés dans plusieurs émotions, en plus de nous précipiter dans l'ambiance des fêtes. José Gaudet a été très touchant en parlant de son divorce, notamment, puis Katherine Levac a fait preuve d'une grande sensibilité en abordant sa nouvelle vie de famille. Et, que dire que la présence lumineuse de France Castel et Janette Bertrand, qui nous donnent presque envie de vieillir!

Comme chaque fois, La vraie nature a réussi sa mission à merveille. Nous avons déjà hâte de reprendre la barque cet hiver pour découvrir de nouvelles personnalités québécoises sous un autre jour. Notons que la sixième saison sera diffusée dès le dimanche 28 janvier à 21 h.