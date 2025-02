Lisa LeBlanc à En direct de l'univers : Joyeuse célébration du patelin acadien

Native du Nouveau-Brunswick, il était évident que le patelin musical de Lisa serait souligné, chose qui, dès le numéro d'ouverture, fut manifeste. En effet, ses tantes ont entonné dès les premières secondes de l'épisode l'entraînante « Hound Dog », qui n'a pas manqué de donner le ton au reste de la soirée. Par ailleurs, la famille occupant une place prépondérante dans la vie de Lisa, c'est dans la joie la plus complète que celle-ci a pu voir son frère, son neveu, sa nièce, son père et sa grand-mère, en direct de Rogersville dans une capsule vidéo. Sa mère Diane LeBlanc s'est d'ailleurs permis une petite incursion sur le plateau, au son de « Venus » du groupe Shocking Blue.

Le chanteur Kevin McIntyre, lui aussi originaire de la province acadienne, a célébré sa bonne amie Lisa à sa façon, avec une jolie interprétation de la chanson « Le monde a bien changé ».

En somme, quand une convive comme Lisa LeBlanc a son coin de pays tatoué sur le coeur, ça donne lieu à une célébration musicale unique, éclectique et teintée de belles découvertes. La bonne humeur sur un plateau scintillant, voilà ce que France Beaudoin et son équipe auront concocté pour l'invitée de la soirée, ce dont on ne se plaindra pas!

L'émission En direct de l'univers est diffusée le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.