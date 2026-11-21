C'est en août dernier qu'illico+ offrait à ses abonnés une bien jolie surprise, à savoir la diffusion d'une mini-série dérivée de l'univers judiciaire d'Indéfendable. Dans Indéfendable : sans trace, on suit deux anciens clients du cabinet Lapointe, MacDonald et Nolin, qui ont été acquittés des crimes pour lesquels ils étaient accusés. Qu'arriverait-il si ces deux criminels commettaient ensemble... le meurtre parfait?

C'est la trame des six épisodes de cette nouveauté qui a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs se sont effectivement régalés de cette nouvelle proposition signée Izabel Chevrier. Plusieurs visages familiers composent le générique de Sans trace, à commencer par Mathieu Baron, Julie Trépanier et Sébastien Delorme, qui ont ensuite migré vers la cinquième saison d'Indéfendable, présentement diffusée à la télé.

Ceux qui ne sont pas abonnés à la plateforme payante de Québecor seront ravis d'apprendre qu'un déploiement complet à la télé d'Indéfendable : sans trace est prévu, en mars prochain. Pendant quelques semaines, nous aurons ainsi droit à une double dose de contenu au coeur de ce populaire univers judiciaire, avec la quotidienne présentée à 19 h.

Voilà une belle occasion de ne pas rater cette pépite télévisuelle conçue par des artistes bien de chez nous!

Rappelons que, pas plus tard qu'hier, une excellente nouvelle a été annoncée concernant Indéfendable : nous aurons une sixième saison dès l'automne prochain! Quels comédiens aimeriez-vous voir s'ajouter à la série?

Indéfendable : sans trace sera présenté à compter du lundi 15 mars 2027 à 21 h, sur les ondes de TVA, à raison d'un épisode par semaine.