Fort du succès de son premier Calendrier de l'avent l'année dernière, Crave renouvelle l'expérience cette année, en proposant d'une part une deuxième édition, mais d'autre part un Calendrier des pompiers qui s'annonce tout aussi excitant.

Ainsi, à compter du 1er février 2027, les abonnés de Crave pourront voir un épisode par jour, jusqu'à la Saint-Valentin, où la célibataire Justine Sylvestre (voir sa photo ici) ira à la rencontre de 24 pompiers, avec qui elle vivra des expériences hors du commun, dans l'espoir de trouver l'amour.

C'est Rosalie Vaillancourt qui avait été annoncée à la barre de ce concept, mais celle-ci a finalement dû se désister, pour profiter de moments de douceur avec sa petite famille, elle qui a donné naissance à un petit garçon, prénommé Paul, en juin dernier. L'humoriste a aussi une fillette âgée de 4 ans, Marguerite.

C'est donc la formidable humoriste Liliane Blanco-Binette qui hérite de l'animation de ce concept, rôle qu'elle a eu énormément de plaisir à exercer, entre humour et fascination.

« C'était tellement le fun à tourner cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Même moi qui suis habituée de faire de la téléréalité, avec un Big Brother, avec LOL, tout ça, il n'y a rien qui pouvait me préparer à ce que j'ai vu dans ce Calendrier des pompiers! C'est excellent », lance l'animatrice, visiblement emballée.

On n'est pas dans quelque chose de grotesque, mais c'est quand même steamy. Il y a des vraies tensions qui se passent dans ces dates-là. Il y a des frenchs. C'est tellement bon! Wow!

Force est d'admettre que Sphère Média et Crave ont trouvé la meilleure candidate pour animer cette nouveauté très attendue, qui fera certainement palpiter notre coeur, et nous la vendre. Liliane a réussi à piquer notre curiosité! Plus encore, elle nous laisse entrevoir que l'amour sera au rendez-vous...

C'est le 1er février sur Crave que seront dévoilés les épisodes du Calendrier des pompiers, à raison d'un par jour.

D'ici là, vous pourrez plonger dans la magie des fêtes avec la deuxième édition du Calendrier de l'avent, dès le 1er décembre sur Crave, avec la fée marraine Katherine Levac et le célibataire Sansdrick Lavoie, qui tentera de trouver l'amour sous le gui.