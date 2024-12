L'homme d'affaires Luc Poirier réplique à ses détracteurs

Dimanche soir, la conjointe de l'homme d'affaires Luc Poirier, Isabelle Gauvin, était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, afin de présenter son nouveau projet, la série Vie$ de rêve.

Comme c'était facile de s'en douter, les femmes de cette nouvelle série ont accusé quelques critiques après la diffusion, notamment en ce qui a trait au fait de mettre leur richesse de l'avant, dans une période de récession où plusieurs personnes ont de la misère à joindre les deux bouts.

Au lendemain de la diffusion, Luc Poirier a tenu à répliquer aux détracteurs, en confirmant que sa conjointe et lui-même font beaucoup pour aider autrui.

Il écrit : « C’est facile de critiquer ceux qui font de l’argent et donnent, en disant : « Ce n’est rien pour eux, ils ont les moyens. » Mais combien savent réellement ce que ça représente en temps, en effort et en engagement?

Cette année, Isa et moi avons donné bien plus que de l’argent. C’est plus d’un mois de mon temps que j’ai consacré à des œuvres communautaires et caritatives. Parce qu’aider, ce n’est pas juste un geste financier, c’est aussi mettre la main à la pâte, s’impliquer, et faire une différence concrète sur le terrain.

Alors avant de juger, posez-vous cette question : combien de votre temps, de votre énergie, avez-vous donné cette année pour soutenir une cause? Parce que finalement, donner, c’est bien plus qu’un simple montant. C’est une action. Une responsabilité. »

Voilà qui a le mérite d'être clair!

D'ailleurs, une autre participante de Vie$ de rêve, s'est exprimée à ce sujet, indiquant qu'elle et son mari avaient amassé pas moins de 500 000 $ pour les personnes démunies dans la dernière année.

Rappelons qu'il s'agissait de la dernière édition de Tout le monde en parle avant les fêtes, alors que l'émission fera son retour à Radio-Canada le dimanche 12 janvier à 20 h avec une édition des meilleurs moments de l'automne, avant de revenir officiellement en ondes le 19 janvier.

Dans le même épisode, deux invités au grand coeur ont soulevé des élans de bonté et de générosité. On vous en parle ici. Les vedettes de Vie$ de rêve ont d'ailleurs largement contribué.