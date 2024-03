Patricia Paquin a quitté l'aventure Sortez-moi d'ici en deuxième, juste après le snowboardeur Sébastien Toutant.

L'animatrice indique avoir eu beaucoup de plaisir à vivre cette aventure en pleine jungle panaméenne. « Nous, on est comme une espèce d'Auberge espagnole à la maison. Il y a toujours du monde, on voyage en groupe. Je suis tout le temps en gang », dit-elle. « Et, comme une imbécile, moi, quand tu me présentes un défi, je fais : OK! Il y a deux ans Jessica Barker m'avait dit : "on court-tu le demi-marathon de Montréal?" Je ne courrais même pas et j'ai accepté. Tu me donnes un défi et je réalise après dans quoi je me suis embarquée. »

Après le troisième épisode, certains commentaires de téléspectateurs avaient été assez durs à son égard. Ils parlaient d'une attitude infantile et négative de l'artiste. La « fille du lunch » de Rythme ne savait pas qu'elle avait été critiquée sur les réseaux sociaux, mais elle précise tout de même ceci : « Tsé, moi, quand je suis arrivée, c'était le soir tard. Après avoir fini le tournage, j'ai dû arriver au camp à 2 h du matin. Puis, je me lève super tôt dans la vie. Donc, je me suis levée avant 6h. Il n'y a pas d'horloge au camp, mais je le sais parce que le soleil se lève à 6h. »

J'étais en état de choc, man! Je viens d'arriver, on me cri** des serpents sur la tête et après ça, la nuit, il y a les singes hurleurs, les crapauds/ouaouarons qui jappent comme des chiens, il faut s'acclimater à tout.

« Même quand je suis revenue chez nous, j'étais comme : "My God", je suis encore sur une autre planète. C'est vraiment bizarre, il faut le vivre pour le comprendre! »

« Franchement, je me rappelle plus de la franche camarade qu'autre chose », ajoute-t-elle. « J'étais toujours en train de me dire : "ben voyons voir qu'on vit ça!" Ça me faisait vraiment rire! »

Patricia est débarquée dans l'aventure un jour plus tard que les autres. « J'étais dans ma chambre, on ne voulait pas que je sorte. J'entendais les hélicoptères, donc je savais qu'eux rentraient dans l'aventure. »

Elle s'est fait propulser dans ce jeu de façon assez intense. On l'a placé dans une boîte qui se remplissait d'eau et dans laquelle on faisait progressivement entrer des serpents. « Je n'ai pas décroché », dit-elle à propos de cette épreuve. « Je pense que ç'a mis le doigt sur quelque chose. Des fois, on dit qu'il faut affronter nos peurs pour se sensibiliser. Moi, je pense le contraire : ça a comme tout accentué. »

« J'ai envoyé une petite vidéo à Jean-Philippe et Alex pendant l'été où, quand je courrais, j'ai croisé une couleuvre. Je me suis mise à sauter de gauche à droite en courant, ça devait être formidable... Mais, après ça, j'étais comme un peu en état de choc, ça m'a troublé. Je leur raconte l'histoire, j'ai les yeux pleins d'eau et je leur dis : "bon ben finalement, je pense que je vais aller consulter..." ».

L'animatrice indique aussi avoir été piquée par d'innombrables bestioles lors de son périple en Amérique centrale. « J'ai une photo où j'ai le dos ravagé. Il y a quelque chose qui m'a piqué pendant la nuit, je ne sais pas c'est quoi, mais j'aime mieux pas y penser... »

Avouons-le bien humblement, Patricia Paquin a relevé des défis auxquels nous n'aurions jamais pu nous soumettre. Bravo pour son courage!