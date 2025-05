Les traîtres : Des règlements de compte intenses dans la réunion lundi prochain

En marge de la diffusion de l'avant-dernier épisode des Traîtres, nous nous sommes entretenus avec la colorée Annick, qui a passé à un cheveu de remporter la joute en étant traître. C'est finalement les Fidèles, Audrey et Kaven, qui ont gagné le magot!

Pendant toute la saison, l'ostéopathe de profession nous a fait vivre toutes les émotions, en embarquant corps et âme dans l'aventure, et en tirant les ficelles du jeu à l'ombre des regards. Une grande performance, aussi divertissante qu'inspirée!

En entrevue, Annick nous révèle ce que nous pourrons voir dans le dernier épisode de la saison, présenté lundi prochain, celui de la réunion où les 22 participants se retrouvent pour régler leurs comptes. Comme vous pouvez vous en douter, ce ne sera pas de tout repos!

« À la réunion la semaine prochaine, il y a des règlements de compte un petit peu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont réussi à faire la paix avec le jeu », indique d'abord la joueuse. « Dans la révélation, il y a un segment Audrey et ses victimes. »

« Vous allez voir qu'Annick et Karyne ne sont pas en bons termes », ajoute-t-elle, en riant.

On se souviendra en effet qu'Annick a contribué à évincé Karyne, qui était traître avec elle et Marilyn. Cette trahison au sommet n'est pas passée inaperçue.

Fidèle a elle-même, elle poursuit, sans filtre : « Et vous allez voir aussi que Mike est ben en criss après Audrey! »

Le couple s'est habillé en conséquence pour nous faire chier, moi et Audrey!

Chose certaine, cette rencontre promet d'être particulièrement mouvementée!

Les traîtres : la réunion sera présentée le lundi à 20 h sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. C'est à ne pas manquer!