Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à la première de saison du jeu-réalité Les traîtres, animé par Karine Vanasse.

Dans cette émission, l'hôtesse reçoit dans son manoir 20 convives qui seront invités à réaliser différentes missions afin de remporter de l'or qui ira dans une cagnotte commune. Parmi ces invités, certains sont des traîtres tandis que d'autres sont des fidèles. Le but? Démasquer les traîtres qui joueront de manigances et de mensonges pour ne pas éveiller les soupçons. L'enjeu de la compétition : remporter une cagnotte alléchante pouvant aller jusqu'à 100 000 $. Lisez nos impressions sur cette version québécoise explosive juste ici.

Ceux et celles qui ont plongé dans le jeu ce lundi ont tôt fait de constater que les participants recrutés pour l'aventure vont offrir tout un spectacle cette saison. On y retrouve des corps de métier habitués au mensonge ou à la pression et des personnalités fortes.

Un détail a particulièrement attiré l'attention, voire dérangé les téléspectateurs dans ce premier épisode.

L'une des candidates, Meriem, 33 ans, pilote d'avion, a semé la pagaille lors de la première table de délibération, en choisissant un moment peu propice pour faire une déclaration qui n'a pas donné le résultat escompté.

Celle-ci a commencé le jeu en portant des lunettes fumées en tout temps, ce qui a rapidement dérangé ses comparses qui ne pouvaient pas lire son regard. Quand elle s'est rendu compte que ses lunettes allaient jouer contre elle dans le jeu, elle a décidé de les retirer, au moment le moins opportun possible, alors que les traîtres venaient d'être désignés par la dame du manoir. Un moment volé qui ne reviendra jamais...

Mais voilà qu'un détail a particulièrement agacé les téléspectateurs : Celle qui dit ne pas avoir retiré ses lunettes fumées depuis les 10 dernières années avait de faux cils! Quelle serait la pertinence d'avoir des faux cils si celle-ci ne retire jamais ses lunettes? La question est légitime...

Ainsi, cette candidate est rapidement devenue la cible de tous, joueurs comme téléspectateurs, pour ses stratégies pour le moins étranges.

D'ailleurs, nous pouvons vous confirmer que le prochain épisode ne sera pas moins mouvementé entre Meriem et ses acolytes.

Vous avez manqué la première? Rattrapez-vous ici : https://www.noovo.ca/.../les-traitres/traitre-ou-fidele-s1e1

L'émission Les Traîtres est diffusée les lundis à 20 h sur Noovo et Noovo.ca.