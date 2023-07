Les tournages de STAT reprennent aujourd'hui : Geneviève Schmidt titille les fans sur ce qui les attend

Les tournages de STAT reprennent en ce beau lundi du mois de juillet.

Les acteurs principaux répétaient sagement leur texte chacun de leur côté ce week-end, comme Stéphane Rousseau l'a prouvé à travers une image partagée en story. Voyez-la au bas de l'article.

Geneviève Schmidt a photographié l'horaire de sa première journée en indiquant : « Jour 1 : On repart la machine . Je retrouve ma gang de malades 🏥🚑 »

Puis, en réaction aux fans qui s'exclamaient sur le fait qu'ils avaient hâte au retour de la quotidienne, l'actrice ajoute : « À votre place ; moi aussi j’aurais hâte… 🤐 ».

Il n'en fallait pas plus pour nous intriguer et nous rendre d'autant plus impatients de retrouver le personnel de l'hôpital Saint-Vincent.

Rappelons qu'à la fin de la première saison, nous apprenions que Jacob était impliqué dans le décès de François, le conjoint d'Emmanuelle. Quel est son rôle exact dans l'histoire? Nous avons bien hâte de le découvrir! Lou-Pascal Tremblay nous disait ceci quelques jours après la diffusion de la finale.