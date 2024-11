Les téléspectateurs s'expriment en grand nombre sur un sujet abordé dans Indéfendable

La semaine dernière dans Indéfendable, Sara (Catherine Renaud), la conjointe de Léo, a démontré des signes d'essoufflement et de découragement suite à son accouchement. Rapidement, l'avocat a compris que son amoureuse souffrait d'une dépression post-partum.

Léo (Sébastien Delorme) a eu les bons réflexes d'aller chercher de l'aide psychologique pour sa douce moitié.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectatrices ont été particulièrement touchées par le sujet et plusieurs ont souligné l'importance d'aborder ouvertement et sans tabou ce genre de problématique féminine.

« C’est très bien d’amener ce sujet. »

« La dépression post-partum est réelle et souffrante. »

« Ça vient vraiment me chercher 🥺 »

« Elle démontre comment dans certaines circonstances une personne peut vivre des choses difficiles et que personne ne le voit. Rôle très bien joué, bravo. »

« Très sincère et tellement touchant ... Excellente actrice 🫶🌷😘👍 »

Plusieurs semblent croire que Léo fait passer son travail avant sa famille. Saura-t-il délaisser certaines causes pour prendre soin de sa femme? Rappelons que Me Alain (Maxim Roy) a demandé à Léo de participer à un procès important avec elle. Acceptera-t-il, même si sa conjointe souffre et aurait besoin de son aide à la maison? À suivre!

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h jusqu'au 12 décembre.

Voyez ici quand reprendra la série après Noël.