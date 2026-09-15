Les téléspectateurs secoués après la finale du premier épisode de Dumas

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à une énorme soirée de télévision du côté de Radio-Canada alors qu'on nous présentait, coup sur coup, Antigang, Dumas et la nouveauté Sur le fil.

Comme on pouvait se l'imaginer, les adeptes ont réagi en grand nombre après la diffusion du premier épisode de Dumas. Un élément a particulièrement retenu l'attention.

En effet, l'auteur Luc Dionne s'est lancé dans le vif du sujet, alors que nous avons vu Catherine (Jade Charbonneau) confronter sa mère quant aux origines de sa soeur Charlie (Lili Francke Robitaille). On se souviendra que la jeune femme a découvert, après un test d'ADN, que sa soeur est née de la même mère qu'elle, mais pas du même père. Elle a ensuite fait ses recherches pour découvrir que c'est finalement Éric Bonin (Vincent Leclerc) le père de Charlie, une information qui n'a jamais été évoquée au sein de la famille.

L'épisode de lundi s'est terminé alors qu'on voyait Stéphanie (Isabel Richer), les yeux pleins d'eau, quitter le restaurant en refusant de donner des réponses à sa fille. Les comédiennes nous ont d'ailleurs livré un très beau moment, chargé en émotions.

Sur les réseaux, les téléspectateurs ont réagi ainsi :

« Ho la la ça va brasser! Quel bon retour! »

« Stéphanie cache autre chose à l'histoire. »

« Très bon début de saison. Stéphanie cache des choses. »

« Stéphanie est partie Très vite! Ça l'air très sérieux! »

« Une aventure d’un soir avec Eric??? Elle tombe enceinte de Jean ou bien d’Éric???? Elle le découvre plus tard mais les deux gars Éric et Jean ne le savent pas et Charlie vient au monde dans la famille de Jean. Seule Stéphanie va pouvoir nous débrouiller ça bientôt. »

Sachez que l'auteur ne vous fera pas mariner très longtemps avant de connaître la vérité, puisque les détails de cette affaire feront l'objet de scènes mémorables dans le prochain épisode. Si vous avez vu l'épisode en avance sur l'Extra, veuillez ne pas divulgâcher pour ceux et celles qui vont regarder l'émission lundi prochain.

Le deuxième épisode de la saison vous montrera à quel point Delphine (Catherine-Anne Toupin) a un bon plan de vengeance, une situation qui risque de compliquer la vie de Jean Dumas. Plus encore, Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges) et Charlie prendront une initiative qui pourrait leur coûter très cher. Vous ne VOULEZ PAS manquer ça!

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.