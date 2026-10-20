Ce lundi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à un épisode incroyable de Dumas, signé Luc Dionne et réalisé par Stéphan Beaudoin, alors que la série a pris des allures de grand film américain.

Alors que Jean Dumas (Gildor Roy) et Intelco se faisaient confier une mission de la plus haute importance par Olivier Bisson (Gabriel Sabourin), soit de kidnapper et retourner en Chine un homme, Liang Wei Chen (Xiaojun Xi), accusé par les États-Unis d'espionnage et de vol de technologie industrielle, toute les employés ont dû mettre la main à la pâte.

Ainsi, dans le dernier tiers de l'épisode, l'équipe a mis en place un subterfuge pour extirper Liang Wei Che de son domicile surveillé, après qu'il ait simulé un problème de santé, et le transporter à bon port, en feignant de se rendre à l'hôpital avec une ambulance.

La suite ressemblait à une course contre la montre, sous le regard attentif de Jean Dumas et Stéphanie Guérin (Isabel Richer), dans les rues de Montréal. Connaissant les budgets limités en télévision au Québec, il nous faut souligner le travail de toute l'équipe, sur cet épisode bien spécial pendant lequel l'ennui était absolument impossible.

Le public s'est aussi exprimé en grand nombre :

« On se croirait dans Mission Impossible 😂😂🤩 »

« Quel épisode ce soir! Une histoire complexe et bien interprétée par ces merveilleux comédiens! Et la performance de Jérôme! 😁 Bravo Dumas qui sait nous tenir en haleine et nous faire sourire! ♥️ »

« Quelle belle mise en scène digne d'un grand film d'Hollywood 😍 »

« Vraiment un bel épisode, les répliques verbales et non verbales de Jérôme, la préparation de la mission, Dumas et Stéphanie qui mangent en regardant l'exécution de leur plan...J'ai adoré la course en voiture et je crois que même les acteurs ont bien aimé la jouer. »

« C’est du vrai Dionne… »

« Cela me faisait penser à Mission impossible! »

« J'étais sur le bout de ma chaise. Excellent! »

Au sein de cette distribution tout étoile et toujours juste, le comédien Pierre-Alexis St-Georges, qui prête ses traits à l'incroyable Jérôme, continue avec raison de recevoir les éloges du public. Il est vrai que ce personnage est à la fois très bien écrit et vraiment bien interprété par le comédien.

Pour notre part, nous souhaitons lever notre chapeau à toute l'équipe de Dumas, artistes et artisans, qui contribuent à nous donner des épisodes comme celui que nous avons eu ce lundi.

La série se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.