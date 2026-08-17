Les téléspectateurs remarquent une erreur dans Avec ou sans cash

Le premier épisode de la 7e saison d'Avec ou sans cash a été diffusé vendredi dernier sur la chaîne Évasion.

Les nouveaux animateurs, Éléonore Lagacé et Marc-Antoine Dequoy visitaient Marrakech. Voyez ici quelles sont nos impressions de ce nouveau duo.

Les téléspectateurs se sont rapidement exprimés sur les réseaux sociaux face à cette grande première.

L'un des commentaires les plus fréquents concernait une petite erreur qui s'était glissée dans le montage.

« Le henné sur la main droite d’Éléonore est déjà fait et a eu le temps de sécher alors qu’elle est en train de souper la première soirée. Pourtant la séance d’henné est présentée comme si elle l’avait fait faire le lendemain…. Retour vers le futur? 😉 ».

Il faut savoir que les animateurs ne font pas nécessairement les activités dans le même ordre qu'elles sont diffusées à la télé d'Avec ou sans cash. Généralement, nous n'y voyons que du feu, puisqu'il n'y a pas de repères temporels visibles, mais cette fois, le tatouage d'Éléonore a gâché la magie de la télé.

Le public a commenté en grand nombre l'habillement de l'animatrice dans ce pays musulman.

« Il n'y a pas de code vestimentaire officiel ou légal au Maroc, mais il est fortement conseillé de s'habiller de façon modeste et respectueuse des traditions locales, surtout dans les zones rurales, les médinas et les sites religieux. »

« Moi j’ai bien aimé. Seule surprise: voir Éléonore les épaules et les genoux découverts et en plus elle parlait d’étiquette! »

« Je suis allée à Marrakech et disons que les petites robes comme Eleonore porte n'était pas de mise. Je crois qu'il va falloir qu'elle ajuste son habillement pour faire ces émissions. »

« En effet, quand on voyage, normalement on tient compte de la culture dans notre choix vestimentaire. »

« Habillée pour l’occasion » ?? Je trouve que l’habillement n’est vraiment pas approprié pour l’endroit… Faut se renseigner avant de voyager. 😓🫣 »

« En effet sa tenue n’est pas de mise. »

Avec ou sans cash est diffusé les vendredis soirs à 21 h sur Évasion.