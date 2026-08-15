Avec ou sans cash : Découvrez nos impressions du travail des nouveaux animateurs

Ce vendredi 14 août était présenté le premier épisode de la septième saison d'Avec ou sans cash, qui se déroulait à Marrakech, au Maroc.

Rappelons-nous qu'Anaïs Favron et Isabelle Ménard ont animé les premières moutures, puis Guillaume Lambert et Geneviève Néron ont pris le relais, avant que la chanteuse Éléonore Lagacé et l'ancien sportif professionnel Marc-Antoine Dequoy reprennent les rênes du projet cette année. Nous découvrions donc vendredi pour la première fois la chimie de ce nouveau duo.

D'abord, nous devons avouer que nous craignions un peu l'exubérance et l'intensité d'une Éléonore Lagacé dans ce concept. Mais celle-ci a vite démoli nos inquiétudes. Oui, on la retrouve au bord des larmes, ébranlée par son expérience dans les souks, mais c'est davantage l'authenticité de la jeune femme qui ressort à l'écran que son impétuosité.

Comme Marc-Antoine a reçu les 1 500 $, il a eu moins à se plonger dans les dédales de la ville, ce qui fait que sa personnalité a moins brillé que celle d'Éléonore, forcée de dépasser ses limites dès son premier voyage. Marc-Antoine a profité des installations de son hôtel luxueux et a mangé dans des restaurants gastronomiques sur les toits, loin du brouhaha du marché. Par contre, on a pu le voir participer à une activité avec des artistes de rue puis négocier ensuite avec ceux-ci le montant d'argent qu'il allait leur concéder. Une façon pertinente de mettre en garde les touristes face à certains charlatans racoleurs qui tentent de soutirer le plus de dirhams possible aux voyageurs.

L'un des changements apportés à cette nouvelle mouture, c'est l'ajout de segments tournés par les animateurs avec leurs cellulaires. Dès que l'équipe avait rejoint son hôtel le soir venu, nous n'avions plus d'images du séjour des globe-trotteurs, mais, maintenant, grâce à cette nouvelle initiative, on peut voir Éléonore et Marc-Antoine regagner leur chambre et profiter des lieux.

On adore aussi le choix des destinations que visiteront les nouveaux animateurs cette saison. La première, Marrakech, nous a certainement donné envie de partir en vacances en Europe. Et ce sentiment ne risque pas de s'atténuer au fil des épisodes alors que nous aurons la chance de découvrir, entre autres, Athènes, Lisbonne, Naples, Agadir et Toulouse à travers les yeux de ces deux jeunes, curieux et investis.

Cette première émission nous a convaincus sur le potentiel d'Éléonore et de Marc-Antoine à l'animation. On doit, par contre, confesser que la pointe d'humour de Guillaume Lambert nous manque un peu. Il ajoutait de la folie à certaines situations ou à la narration, qui peut parfois être un peu plus fastidieuse par moment. Mais, faisons confiance aux nouveaux explorateurs, ils sauront certainement apporter leur propre touche magique à l'ensemble eux aussi.

Avec ou sans cash est diffusé les vendredis soirs à 21 h sur Évasion.