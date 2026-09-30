Les téléspectateurs réagissent à une scène sanglante de STAT

Dans le premier épisode de la cinquième saison de STAT, Roxane Lavoie (Sophie Desmarais) s'est présentée à l'urgence pour des symptômes variés qu'elle endurait depuis plusieurs années maintenant. Quand son petit garçon est tombé dans un trou dans le stationnement de l'hôpital, ses problèmes de santé sont devenus moins importants, mais des taches sur sa peau l'ont finalement forcée à enfiler la jaquette d'hôpital.

Jade Thompson (Léa Roy), la nouvelle stagiaire de l'urgence, a questionné la patiente sur ses implants mammaires, laissant croire que ceux-ci pouvaient être responsables de ses problèmes. Roxane, désormais convaincue que le silicone était à l'origine de son malaise, a demandé à Isabelle (Genevieve Schmidt) de l'opérer pour lui enlever. Lorsque cette dernière a refusé, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est alors infiltrée dans une salle d'opération, s'est emparée d'un scalpel et a cisaillé ses seins dans l'espoir d'enfin avoir un rendez-vous avec un chirurgien.

Nous avons frissonné dans notre salon à la vue de cette scène qui, bien qu'elle n'était pas très graphique, nous faisait très bien comprendre la douleur du personnage. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été dérangés par ces images, par contre, le public semble être plus découragé par l'incohérence du cas que par sa violence.

« Portes non verrouillées à la chirurgie??? »

« Non, ça va trop loin. »

« Ça dérape un peu trop à mon goût. »

« Là on la pousse vraiment fort la fiction... on peut-tu revenir à des situations moins exagérées... »

« Madame poitrine qui entre dans une salle d'op comme dans un moulin, des instruments déposés direct sur une table, non mais franchement. Je le dis et je le répète, cette émission est une comédie médicale! »

« Je suis d’accord trop d’exagérations ça devient ennuyant. »

« Ça ressemble de plus en plus à des films d'horreur à l'américaine ! On a tellement de problèmes de tout en ce moment et depuis un bout, on pourrait nous faire vivre quelque chose d'heureux de temps en temps. »

« Porte non verrouillée, contamination des instruments.. bref j'en avais mal aux seins en la voyant faire. »

« Si le personnel voit un patient en jaquette se promener, pas sûr qu'il ne réagirait pas. Y'ont beau être occupés, mais ... »

« Bon jeu de la comédienne, mais trop poussé, c'est allé trop loin cette histoire-là à mon avis. »

« Ridicule! Vous l'échappez. »

On peut penser que, maintenant qu'elle a posé ce geste désespéré, Isabelle n'aura d'autres choix que de l'opérer. On peut croire aussi que la chirurgienne reviendra sermonner Jade pour son manque de professionnalisme. Vous aurez toutes ces réponses dans le prochain épisode, déjà offert en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

À suivre dans STAT, mardi prochain, à 20 h sur ICI Télé.