Les téléspectateurs réagissent à l'animation de Jason Roy Léveillée aux Gémeaux

Ce dimanche, pour la première fois de sa vie, le comédien Jason Roy Léveillée est monté sur les planches pour animer le Gala des Gémeaux. Un premier mandat d'animation pour celui que nous avons régulièrement vu devant comme derrière la caméra.

Après cette 41e édition des Gémeaux, les téléspectatrices et téléspectateurs ont commenté en grand nombre l'événement télévisuel auquel ils venaient d'assister, soulignant notamment la qualité du travail de l'animateur.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont majoritairement positifs, bien que plusieurs personnes ont tenu à souligner la nervosité qui habitait visiblement Jason Roy Léveillée au moment de lancer sa soirée.

Voici quelques commentaires triés sur le volet, concernant son animation :

« Jason wowwww... tu as été très bon à l'animation. »

« Jason et Fayolle, vous êtes deux génies de l’animation et plus encore! Vraiment tout un gala, merci! »

« Ramenez ce duo, Jason et Fayolle l'an prochain !! 🔥 »

« Bravo Jason beau gala, bonne animation et félicitations pour avoir intégré Facteur A quelle bonne idée. 👏👏😘 »

« J'ai adoré!!! Un très bon gala. »

« Bravo Jason , excellent gala 🍾🥂 »

Voyez des images du numéro d'introduction dans la galerie de photos ci-dessous.

Les téléspectateurs semblent avoir particulièrement apprécié le numéro en compagnie de Michel Charette, de même que le slam de Carl-Étienne Corbeil Fiset de Facteur A, qui a donné toute une performance aux côtés de Koriass.

Les numéros musicaux, qui étaient nombreux, ont aussi fait mouche auprès du public.

Somme toute, une bonne performance pour Jason Roy Léveillée, à qui l'on pourrait réitérer l'invitation pour l'an prochain.

Pour celles et ceux qui l'auraient manqué, le gala est disponible en rattrapage sur ICI Tou.tv.