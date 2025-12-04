Les téléspectateurs pensent avoir compris ce qui va se produire dans Antigang

Cette semaine, ça brasse dans Antigang!

Les enquêteurs ont cherché à convaincre GG de devenir délateur. Après plusieurs contorsions de leur part, ils ont finalement réussi. Par contre, sa femme, Karine, elle, refuse catégoriquement de collaborer. Elle a préféré s'allier à Denys Marchand. Mais, a-t-elle fait le bon choix? Le regard machiavélique qu'il a lancé à sa femme en serrant Karine dans ses bras a donné des frissons dans le dos de bien des téléspectateurs (nous compris!).

Maintenant, le public échafaude des théories sur ce qui pourrait bien arriver ensuite. Voici la théorie plus populaire :

« Okkkk là je commence à comprendre! Les filles vont se pousser. »

« Wow trop bons comédiens!! Mais sérieux les filles sauvez-vous!!! Le regard veut tout dire!! »

« Fanny et Karine vont se pousser pas pour rien que Fanny volait de l’argent à Marchand »

À l'opposé, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que Fanny fait une grave erreur en faisant confiance à Marchand :

« Karine est entre les mains de celui qui la fera exécuter 😰 Elle a vraiment tort de se fier à ce couple! »

« Elle est vraiment en train de se faire avoir »

« C'est une trappe ils vont la descendre 😏 »

On se rappellera qu'on nous avait confié que la finale d'Antigang serait « triste ». Plus de détails ici. À quoi peut-on s'attendre? Croisons nos doigts pour que les deux femmes ne tombent pas sous les balles de Marchant! 😟