Les téléspectateurs émettent cette hypothèse concernant la nouvelle cause dans Indéfendable

Cette semaine, les téléspectateurs assistent à une nouvelle cause dans Indéfendable, alors qu'un concierge avec des difficultés intellectuelles se retrouve sous la loupe après qu'une de ses locataires ait perdu dans la vie dans des circonstances dramatiques.

Dans le rôle de Stéphane St-Jean, on retrouve le talentueux comédien Alexandre L'Heureux, qui récolte depuis lundi soir des éloges du public, qui salue sa performance juste et crédible, dans laquelle il s'avère assez touchant.

Répondant naïvement à toutes les questions des enquêteurs, Stéphane s'est rapidement mis dans le pétrin, tandis qu'autour de lui, des personnages avec une part de mystère continuent d'évoluer. On pense notamment aux deux autres locataires, joués par Pascale Drevillon et Samuel-Paul Hus, qui ne montrent pas patte blanche. On apprenait d'ailleurs mardi que ceux-ci consomment de la kétamine, une drogue qui peut avoir plusieurs effets secondaires.

C'est toutefois autre chose qui a attiré l'attention des adeptes mardi soir. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont indiqué croire que c'est le frère du suspect, joué par David Laurin, qui pourrait avoir commis ce crime odieux. Nous avons tendance à penser de même... Évidemment, nous ne sommes pas dans le secret des dieux.

Nos doutes surviennent après que le frère ait très mal réagi en apprenant que Stéphane a volontairement donné son ADN aux enquêteurs. Comme on le sait, puisque nous l'avons vu dans une précédente cause d'Indéfendable, la généalogie génétique d'enquête permettrait de trouver des coupables qui ne sont pas fichés dans un système, grâce à une simple cueillette d'ADN d'un membre de la famille. Pourrait-ce être le cas ici? Est-ce que Luc aurait intérêt à envoyer son frère en prison?

Nous pouvons vous dire, après avoir vu les épisodes de la semaine en primeur, que la production vous réserve une bonne surprise dans ce dossier, qui surviendra dans l'épisode de jeudi. Est-ce que cette surprise pourrait changer la donne pour l'accusé? Il faudra être au rendez-vous pour le savoir.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.