Les réseaux sociaux de Bonsoir bonsoir partagent un mème amusant mettant en scène Julie et Tony

Il y a trois semaines, c'était la folie dans les cinémas de l'Amérique du Nord alors que les films très attendus Barbie et Oppenheimer sortaient simultanément.

Les deux longs métrages ne s'adressent pas du tout au même public, mais les cinéphiles étaient tout de même déchirés à savoir quelle production prioriser pour leur soirée cinéma.

Ainsi, beaucoup de mèmes très drôles ont envahi la toile.

L'équipe de Bonsoir bonsoir a décidé d'embarquer dans le mouvement en partageant, elle aussi, sa version de ce combat légendaire entre une poupée et le père de la bombe atomique.

La production a dévoilé une image sur laquelle on voit les deux musiciens de l'émission, Les Twenty-Nines, communément appelés par leur prénom par l'animateur, Julie et Tony, vêtus de rose et de noir. Les deux photos sont identifiées avec le logo des films respectifs.

On adore ce petit clin d'oeil de l'équipe de Bonsoir bonsoir à la culture populaire et on adore aussi les Twenty-Nines!

