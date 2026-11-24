Après avoir eu droit au désormais traditionnel En direct du jour de l'an, pour clore l'année en beauté, les téléspectateurs pourront renouer en janvier avec France Beaudoin et son équipe extraordinaire, pour une saison hivernale du populaire rendez-vous musical En direct de l'univers.

Comme à l'habitude, on s'attend à en avoir plein la vue et les oreilles, d'autant plus que les premiers invités de la saison ne pourraient nous faire plus plaisir!

En effet, Showbizz.net a appris que ce sont les cinq membres de la formation acadienne Salebarbes qui s'assoiront sur la pastille pivotante avec l'animatrice, le samedi 16 janvier, pour vivre leur univers musical en direct. Ainsi, nous pourrons en découvrir davantage sur les goûts musicaux de Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Éloi Painchaud, Kevin McIntyre et George Belliveau.

Parmi les artistes qui pourraient leur faire une surprise, on pense évidemment à Marie-Ève Janvier, qui pourrait venir chanter la sérénade à son conjoint de longue date, peut-être même avec leurs trois enfants; Léa, Laurence et Louis.

Plus encore, plusieurs artistes acadiens pourraient être de la fête, qu'on pense à Zachary Richard, Edith Butler, Lisa Leblanc, Mentana ou les Hay Babies, pour faire planer un vent des maritimes en studio.

Fred Pellerin et Guylaine Tanguay, qui ont aussi partagé des moments artistiques avec Salebares, seraient aussi des surprises cohérentes.

Chose certaine, dans cet univers qui mélangera la musique traditionnelle et une ambiance festive, on ne pourra pas s'ennuyer.

La saison hivernale régulière d'En direct de l'univers reprend donc le samedi 16 janvier à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada, avec Salebarbes. C'est à ne pas manquer!