Les premières images des splendides maisons d'OD Chypre

Les premières images de la nouvelle saison d'Occupation Double viennent d'être dévoilées. Voyez-les ci-dessous.

On y découvre notamment les superbes maisons dans lesquelles seront hébergés les célibataires cet automne.

Julie Snyder nous confiait d'ailleurs cette semaine que celles-ci donnent pour la première fois sur la plage. Ainsi, les candidates et les candidats pourront aller s'étendre sur le sable chaud de Chypre à leur guise.

La productrice nous parlait aussi d'autres primeurs de cette nouvelle saison. Voyez la vidéo dans cet article.

Immédiatement à leur arrivée dans l'aventure, les participantes et participants font face à leur première twist alors que le tapis rouge n'aura pas du tout la même ampleur que par les années passées.

« On n'a jamais pensé à celle-là », lance un garçon dans la bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous.

Aussi, de nouveaux candidats feront très très rapidement leur entrée dans les maisons et, selon ces premières images prometteuses, d'autres se feront montrer la porte.

Ça promet d'être un début de saison exaltant!

OD Chypre arrive sur Noovo le dimanche 7 septembre à 18 h 30.