Déjà des frenchs à OD Chypre : Julie Snyder commente un début de saison mouvementé

Les célibataires ne perdent pas de temps!

Julie Snyder à OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mercredi, dans le cadre du lancement de la programmation 2025-2026 de Noovo, nous nous sommes entretenus avec la productrice d'Occupation Double, Julie Snyder, qui nous a révélé certaines primeurs de la prochaine saison de la téléréalité, qui se déroulera à Chypre.

Elle nous a notamment parlé des maisons des gars et des filles qui donnent - pour la première fois dans l'histoire d'OD - directement sur la plage.

La productrice nous annonce également qu'il y a déjà eu plusieurs frenchs entre les célibataires sous le chaud soleil du Moyen-Orient (notons qu'il a fait jusqu'à 52 degrés Celsius). Le fait que le tapis rouge ne se soit pas déroulé de façon conventionnelle cette année aurait aidé aux rapprochements.

Julie nous dit aussi qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les filles d'OD cette année. En plus d'être magnifiques, elles sont très brillantes, la plupart d'entre elles étant des diplômées universitaires.

Voyez les confidences de la productrice dans la vidéo ci-dessous.

