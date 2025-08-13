Les premières images de la nouvelle émission de Mélissa Bédard vous donneront des frissons

La plateforme illico+ dévoilait ce mercredi la bande-annonce du nouveau projet de Mélissa Bédard, Mélissa, plein les bras. À mi-chemin entre le documentaire et la téléréalité, cette série de 6 épisodes suit le quotidien de la chanteuse dans les mois entourant sa grossesse.

Bien que l'arrivée d'un 7e enfant soit un événement des plus heureux pour le clan Fortier-Bédard, on comprend assez rapidement que ce ne sera pas de tout repos pour Mélissa, qui jongle avec mille et un projets à la fois.

Dans la bande-annonce, on peut la voir, entre deux rendez-vous à l'hôpital, prendre part à des sorties sur un tapis rouge, prendre soin des siens, chanter sur scène et même oeuvrer en tant qu'enquêtrice sur Chanteurs masqués. Pour résumer ce train de vie inusité, qui conjugue la vie de famille et le travail, Mélissa déclare :

« J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me dépasser, d'aller à la rencontre des gens. [...] Je suis bien à la maison, mais j'ai hâte aussi de retourner travailler! »

Vous pouvez regarder la bande-annonce en bas de cet article.

Par ailleurs, le documentaire diffusera des images rarement montrées dans un projet de ce genre, soit le moment où Mélissa donne naissance à son petit garçon, Aaron. À propos de ce moment qui risque de faire jaser et marquer les esprits, le producteur Jean-Philipe Dion avait expliqué à quoi on pouvait s'attendre, ainsi que la manière dont les choses se sont déroulées, pour conserver l'intimité du clan. C'est à lire ici.

Mélissa, plein les bras, qui offrira un regard inédit sur l'artiste chouchou, sera disponible dès le 28 août prochain, en exclusivité sur illico+.

Rappelons que Mélissa sera également de retour à Chanteurs masqués cette saison, en tant que juge-enquêtrice. Découvrez quand l'émission fera son retour dans notre calendrier de la rentrée.