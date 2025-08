Une scène du nouveau docuréalité de Mélissa Bédard risque de marquer les esprits

Le nouveau docuréalité Mélissa plein les bras offrira un accès inouï à la vie de l'une des personnalités les plus aimées du Québec, Mélissa Bédard.

Jean-Philippe Dion nous expliquait récemment comment cette série est née : « Un soir, j'étais chez nous et j'ai reçu un texto. C'était Mélissa qui disait : "J'aimerais faire une série sur mes prochains mois qui n'ont pas de bon sens, et qu'on filme l'accouchement." Parce que, je l'avais entendu une fois à Ça finit bien la semaine, elle avait raconté que dans ses accouchements elle chantait et tout ça. J'étais sur le même plateau qu'elle et je lui avais dit : "Il faut filmer ça, ça n'a pas de bon sens! » Elle a dit : "Ça serait drôle." On a dit ça en joke, mais elle, elle était partante. Elle m'a relancé, on a proposé l'idée et on a fait le projet. »

Quand j'ai vu les images, honnêtement, j'étais comme : "Mon Dieu, je n'avais jamais vu un accouchement d'aussi proche!" C'est Christine Morency qui sort le bébé et qui le donne à Mélissa. Cette scène va rester gravée dans ma mémoire pour le reste de ma vie.

N'ayez pas peur toutefois, tout ça a été fait avec respect et sensibilité, autant le tournage que le montage. « On ne montre pas tout. La caméra est bien placée au bon moment », nous rassure le producteur. « On n'a pas non plus laissé la durée de l'accouchement. Mais c'est de la voir aussi dans tout le brouhaha. »

Il ajoute : « Il y a une scène incroyable. Elle débarque à Montréal pour répéter Chicago, mais les enfants sont à Québec, elle est avec le bébé naissant, les parents qui débarquent, l'installation. Je ne sais pas comment elle est passée au travers des derniers mois avec Chanteurs masqués, Chicago et ses autres projets. »

L'équipe de Productions Déferlantes a suivi la maman pendant trois mois.

Ne manquez pas Mélissa plein les bras dès le 28 août sur illico+.