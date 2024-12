Les Naufragés de l'amour : Les finalistes sont-ils toujours en couple?

Nous avons eu la chance de discuter ce vendredi avec les gagnants de la troisième saison des Naufragés de l'amour.

Ils nous ont notamment révélé s'ils étaient toujours en amour. Lisez le tout ici.

Nous en avons également profité pour prendre des nouvelles des deux autres couples finalistes, soit Olivier et Jessica, ainsi que Catherine et Philippe.

Selon les révélations de Justine, Olivier et Jessica filent toujours le parfait amour. « Ils habitent même ensemble », précise la gagnante.

Puis, pour ce qui est de Catherine et Philippe, leur couple n'a pas résisté aux aléas de la vie. Catherine aurait, d'ailleurs, un nouveau conjoint depuis.

Précisons que, la semaine prochaine, Canal Vie diffusera une émission spéciale « retrouvailles » avec les candidats de la troisième saison des Naufragés de l'amour.

On peut s'attendre à ce que certaines personnes règlent des comptes puisque, toujours selon Kim et Justine, le « drama » qui a eu lieu au Costa Rica s'est déplacé jusqu'au Québec et s'est poursuivi tout l'été. Steve et Jacinthe ont été au coeur de certains conflits, nous dit-on. Nous en saurons probablement davantage la semaine prochaine.

Le couple gagnant, de son côté, se tenait loin de la bisbille. « J'avais parfois l'impression d'être dans une école secondaire. [...] C'est sûr que je n'avais pas tout le temps l'impression d'être avec des parents responsables et matures », précise Justine.

« Si quelqu'un avait besoin de parler, ça me faisait plaisir de le conseiller ou de l'écouter. Mais quand quelqu'un venait me parler contre quelqu'un d'autre, j'arrêtais ça tout de suite. Ça ne m'intéressait pas du tout », indique Kim.

Le dernier épisode de la 3e saison des Naufragés de l'amour, joliment intitulé « Après la saison des pluies », sera diffusé le jeudi 19 décembre à 21 h, sur ondes de Canal Vie.