Kim et Justine des Naufragés de l'amour sont-ils toujours en couple?

Avouons-le, Justine et Kim formaient un couple absolument adorable aux Naufragés de l'amour. Visiblement, ces deux-là se sont trouvés!

Il faut savoir que, comme c'est le public qui déterminait les gagnants de l'aventure de Canal Vie, trois finales différentes ont été tournées au Costa Rica. « C'était quand même drôle à faire. C'est difficile de garder notre sérieux. Surtout avec les scènes qui se répétaient à chaque fois pour dire des gagnants différents », nous indique Justine en entrevue.

« Ce qui nous a aidés, c'est qu'on l'a fait comme en premier. Les effets étaient un petit peu plus là. Mais quand on était rendus à Catherine et Philippe, qui on fait le scénario en dernier, c'était rendu un peu malaisant de faire semblant », précise Kim, rieur.

Nous sommes d'ailleurs ravis d'apprendre que Kim et Justine forment toujours un couple heureux. Justine, qui habite à Magog (et Kim à Saint-Basile), nous confie qu'ils envisagent de vivre sous le même toit prochainement. « On en parle. Oui, on se voit dans l'avenir ensemble », dit-elle.

Ils prévoient aussi un Noël en familles recomposées. « Mes enfants vont aller dans la famille de Kim, avec tout le monde ensemble. Puis, la même chose de mon côté ».

Justine nous confie que les enfants ont vite créé des liens. « Ma fille et celle de Kim, elles ont pas mal le même âge : elles sont devenues des BFF. Sinon, tous les quatre ensemble, la dynamique va quand même bien. C'est sûr que ça reste des enfants, puis des fois ça va se chicaner, mais ils s'entendent quand même vraiment bien. »

Justine et Kim sont restés en contact avec seulement quelques personnes de l'émission. « C'est sûr que là-bas, il y a quand même eu un peu de "drama". Puis, moi et Kim, on s'est tenus vraiment plus loin de ça. On n'était pas tout le temps avec tous les autres parce qu'on avait de la misère avec les histoires et tout ça. Puis, c'est la même chose ici. »

Kim nous indique tout de même avoir développé, de son côté, une amitié sincère avec Olivier, un autre des finalistes. Il nomme également Annie-Claude comme l'une des amitiés qu'il a créées là-bas.

Précisons qu'une émission spéciale « retrouvailles » des Naufragés de l'amour a été tournée à la fin de l'été et sera diffusée jeudi prochain, le 19 décembre, à 21 h sur Canal Vie.