Les larmes manipulatrices : Un sujet chaud qu'Any et Deymien souhaitent aborder à L'Heure de vérité

La semaine dernière, avant la finale qui a soulevé tout un tollé, nous avons eu la chance de discuter avec Any et Deymien, derniers exclus de l'aventure OD Chypre.

Ceux-ci nous ont parlé des sujets qu'ils souhaitaient aborder à L'Heure de vérité et Any nous a indiqué qu'elle allait certainement parler de toutes ces crises de larmes qui, selon elle, étaient parfois orchestrées dans le but de manipuler.

« Les larmes manipulatrices, j'aimerais ça qu'on puisse en discuter », nous confie-t-elle.

« Ce que j'ai compris à travers le show, c'est que les gens pleurent beaucoup... », ajoute-t-elle.

Deymien enchaîne : « Ils pensent que parce que tu pleures, ça veut dire que tu vas les prendre en pitié. À un moment donné, c'est bon d'avoir des sentiments, c'est bien et tout, mais les affaires de manipuler les gens avec des pleurs... »

Any revient dans la conversation : « Tu peux pleurer, peut-être qu'ils sont mal, mais les actions parlent quand même plus fort que les pleurs. »

Celle-ci nous indique ensuite les autres dossiers qu'elle espère aborder à L'Heure de vérité : « Il y a des trucs que j'aimerais régler par rapport à l'ambiance dans les maisons. Ça prend toute une maison pour créer une ambiance et mettre tout ça sur seulement une personne, c'est quand même un poids qui est quand même assez lourd. J'aimerais ça que les gens puissent prendre parti sur ce qu'ils amenaient aussi dans cette ambiance-là. »

De son côté, Deymien nous explique que, bien qu'il ait passé plusieurs semaines avec les couples finalistes dans le même chalet, il reste des dossiers ouverts.

Moi, je suis le genre de personne que si tu fais quelque chose en public, ne viens pas me demander pardon en privé. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir que tu t'excuses devant les gens. C'est exactement à ça que je m'attends.

Il nous dit qu'il n'a pas moins de cinq sujets qu'il espère aborder avec les autres candidats. « La première chose, ça serait la manière dont les choses se sont faites avec Arnaud et Lauriane [leur élimination]. Mais encore, j'ai quelque chose pour chacun des finalistes, disons. »

Deymien et Any étaient très mignons pour l'enregistrement de la finale d'OD dimanche (qui sera diffusée avant L'Heure de vérité). Voyez-les dans la publication ci-dessous.