Les gagnants d'OD Chypre s'expriment enfin suite à leur victoire

Les gagnants d'OD Chypre se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux, quelques jours après leur victoire de dimanche dernier.

« Depuis dimanche dernier, nous nous sentons privilégiés et particulièrement reconnaissants. Les dernières heures nous ont semblé irréelles.

Il était important pour nous de prendre un moment pour remercier chaque personne qui a voté, commenté, regardé et soutenu l’aventure Occupation Double Chypre.

Occupation Double, c’est 19 saisons et 19 façons de se prêter au jeu. Mais depuis plus de 20 ans, c’est surtout la quête du véritable amour qui nous rassemble.

OD, c’est aussi une expérience humaine et sociale. Les relations et les souvenirs qui s’y créent sont aussi uniques que les participant.e.s qui osent se prêter au jeu et se lancer dans l’inconnu de la téléréalité. Cette saison nous aura surpris du début à la fin : les twists, les voyages, les activités, les rebondissements… et surtout le résultat du vote final, aussi inattendu que touchant.

Merci infiniment à la production, à tous les candidat.e.s, à nos ami.e.s, à nos familles qui ont partagé cette aventure avec nous, et surtout à vous, vous qui avez fait de nous le couple gagnant de la 19e édition d’Occupation Double. 🤍

Le Québec, vous avez cook. »

Rappelons que c'est ce dimanche que nous verrons enfin les images de la victoire d'Arnaud et Lauriane.

