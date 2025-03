Les fans de L'amour est dans le pré font une demande à la production concernant Sylvie

Cette semaine, nous avons pu découvrir l'avant-dernier épisode de la 13e saison, soit la fin des voyages dans le Sud des agriculteurs et leurs prétendantes. Sylvie nous a alors livré des moments de télé magiques, notamment lorsqu'elle est montée dans l'arène des lutteurs mexicains et lorsqu'elle a tenté de négocier un chapeau en ville avec ses deux nouvelles amies.

Plus la saison de L'amour est dans le pré avance, plus l'amour des téléspectateurs envers Sylvie grandit.

On se rappellera qu'Annie devait revenir comme candidate officielle cette saison, mais comme celle-ci avait déjà trouvé l'amour, elle n'a fait que quelques apparitions sporadiques plutôt qu'une participation complète, comme prévu.

Ainsi, ramener Sylvie dans la saison 14 n'est pas inconcevable, au contraire. Même que, maintenant que les gens connaissent la spontanéité et la joie de vivre de l'agricultrice de 58 ans, peut-être que des femmes soumettront d'emblée leur candidature pour la rencontrer.

Précisons aussi que Sylvie était rafraîchissante dans notre télé cette saison parce que, comme le disait récemment Marie Soleil Dion, on voit peu de femmes comme elle à l'écran. La retrouver l'an prochain serait un bonheur renouvelé et un autre pas dans la bonne direction vers une télé plus inclusive et sensible.