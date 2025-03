Marie-Soleil Dion révèle certains détails inédits sur l'aventure de Sylvie de L'amour est dans le pré

Sylvie est la chouchou de l'année 2025 à L'amour est dans le pré.

Comme Marie-Soleil Dion était de passage à On va se le dire mercredi, elle a parlé de l'engouement autour cette femme unique.

« Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse de la réception que reçoit Sylvie », dit-elle. « Nous, dans l'équipe, on l'aimait tous, évidemment, mais de voir que le public s'est attaché à elle, ça met un baume sur mon coeur en cette période si trouble parce que la femme lesbienne à l'écran on ne la voit pas tant, la femme vieillissante on ne le voit pas tant, quatre femmes lesbiennes vieillissantes à l'écran, ensemble, qui discutent? Ça n'existe pas! »

Elle arrive à un moment où on a tous besoin de soleil.

Bien des gens se sont questionnés à savoir pourquoi Sylvie n'avait pas eu l'opportunité de choisir ses prétendantes, comme les autres participants. L'animatrice répond : « Ce n'est pas le même genre d'inscriptions qui vont arriver non plus. Les gens vont s'inscrire différemment à 20 ans et à 50. C'est sûr que la dynamique qu'on a mise autour d'elle, on l'a fait avec respect pour faire regarde : voici ces femmes-là qui correspondent vraiment à ce que tu nous a exprimé. [Les autres participants] sont très sur le stress de choisir des gens avec qui ils vont passer la semaine, là, nous, on voulait qu'elle prenne le temps - qu'elle se sente bien et les candidates aussi - d'apprendre à se connaître. C'est vraiment des rencontres plus matures, plus en profondeur, et ça a donné vraiment des moments de grande vulnérabilité. »

Les clips, entre autres celui de Manon qui parle de sa vulnérabilité, a atteint des sommets d'écoute, non seulement ici, mais dans toute la francophonie. En France, les gens sont fans finis de Sylvie.

En terminant, elle révèle un « mini-scoop » en disant : « Attentez de voir Sylvie au Mexique : de grands moments de télé! ». Ainsi, on apprend que Sylvie sera au Mexique avec (de toute évidence) Manon. Nous avons bien hâte de voir comment la relation entre ces deux femmes si attachantes évoluera.

Notons que la finale de L'amour est dans le pré, généralement tournée au Manoir du lac William, sera diffusée le 3 avril prochain.