Les juges causent la commotion lors des demi-finales de Quel talent!

C'est ce lundi et mardi que vous pourrez assister aux demi-finales de Quel talent!, tandis que les Golden Buzzer seront de retour dans la compétition, en plus des choix faits par les juges aux quarts de finale.

Ce lundi, les juges vont causer une complète commotion sur le plateau, en changeant les règlements de la compétition. Difficile de croire qu'il ne s'agit pas d'une parfaite mise en scène - à la hauteur des plus grandes oeuvres de Serge Denoncourt - pour nous faire vivre toutes les émotions. Quoi qu'il en soit, vous aurez des frissons quand seront annoncés les choix pour la grande finale qui sera présentée le lundi 10 novembre sur les ondes de Noovo.

Dans l'épisode de lundi, on retrouve les concurrents East2west, Francesco Vignone, Adéline & Jr Maddripp, Isabelle Déry, Edward Gebrael, Juliette Boulanger et Charles Kardos (entre autres), qui ont mis les bouchées doubles pour sortir de leur zone de confort et épater les juges. Facile de voir que la barre a été relevée par rapport à la saison dernière, rendant le choix des juges d'autant plus compliqués.

Même scénario le lendemain, alors que s'accumulent les talents et les numéros époustouflants à l'écran, avec notamment The Next Generation Leahy, Alexandre Côté, Klara Martel-Laroche, Jerry Tremblay, Laura Schembri, Eva Lamontagne et Maya et Maëva.

Vous verrez Serge, Marie-Mai, Anne et Rachid être souvent estomaqués, voire émus de ce qui se déroule sous leurs yeux.

Contrairement à l'an passé, où deux talents se démarquaient clairement, difficile de voir qui va l'emporter cette année, ce qui rend la compétition d'autant plus exaltante.

C'est à ne pas manquer ce lundi et mardi, à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.

Mercredi, vous pourrez vous infiltrer dans les coulisses avec l'équipe de Quel Talent, alors que les participants répètent pour les demi-finales. Accompagnez l'animatrice Marie-Josée Gauvin à la rencontre des membres de l’équipe de Quel Talent!, et découvrez comment on réalise une telle émission.

Jeudi, les juges rencontreront les finalistes de Quel Talent! On découvrira ce qui a marqué leurs parcours et à quoi on pourra s'attendre pour leur numéro de la grande finale. Préparez-vous à plonger dans leurs univers!