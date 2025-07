Les couples formés à L'amour est dans le pré 2025 sont-ils toujours ensembles?

Lors des retrouvailles de la 13e saison L'amour est dans le pré, tournées quelques semaines après le voyage au Mexique, nous apprenions que trois couples avaient survécu aux affres du temps, soit Victor et Jessica, Joshua et Maude ainsi qu'Anthony et Marie-Andrée.

Mais, à la fin du mois de mai, ces derniers annonçaient sur leurs réseaux sociaux qu'ils étaient désormais séparés. Plus de détails ici.

Mais, qu'en est-il, aujourd'hui, trois mois après la diffusion de la saison, des deux autres couples?

Bonne nouvelle! Les deux paires filent toujours le parfait bonheur. D'ailleurs, ils ont récemment partagé des photos qui prouvent la chose.

Jessica a dévoilé un cliché sur lequel elle regarde amoureusement son conjoint dans les yeux, alors que Maude a divulgué un portrait de son amoureux et elle devant le Rocher Percé, en Gaspésie.

Voyez les photos au bas de l'article.

Rappelons que L'amour est dans le pré reviendra pour une 14e saison l'hiver prochain. Découvrez les neuf candidats potentiels ici.