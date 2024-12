Les comédiens d'Indéfendable vous adressent ces mots pendant la pause des fêtes

Alors que nos émissions font relâche pour la période des fêtes, l'équipe d'Indéfendable a eu la bonne idée de publier sur ses réseaux sociaux un message vidéo des comédiens à l'attention des téléspectateurs.

Ainsi, l'on retrouve Sébastien Delorme, Michel Laperrière, Naïla Louidort, Julie Trépanier et Mathieu Baron qui vous offrent leurs voeux des fêtes.

Voyez la vidéo ci-dessous.

L'équipe ne manque pas aussi de nous titiller sur ce qui nous attend après les fêtes : « Ça risque de brasser! », lance notamment Mathieu Baron.

Comme on le sait, deux avocats se retrouvent en danger alors qu'un constable instable les menace à bout portant. On a aussi appris que la stagiaire Mélodie est la fille d'un membre du crime organisé, une information qui risque de changer bien des choses.

Découvrez ici ce qui vous attend après les fêtes.

Le synopsis du premier épisode de janvier va comme suit : Léo et Me Alain vivent un moment de terreur extrême au palais de justice. Lapointe, Kim et Sara, morts d’inquiétudes, s’y précipitent dans l’espoir d’obtenir des informations des forces policières déjà présentes sur les lieux.

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 6 janvier à 19 h sur les ondes de TVA. Le premier épisode a d'ailleurs été bonifié. Les détails ici.

Une artiste bien connue viendra interpréter un nouveau personnage cet hiver. On vous en parle ici.