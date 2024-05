À temps pour la rentrée, Louis Morissette et Antoine Vézina reprendront la barre de leur émission et du même coup, leurs trônes, dans Le Maître du jeu, qui revient pour une troisième saison.

De passage à Véronique et Les Fantastiques, le conjoint de la tête d’affiche de l’émission dévoilait qui seront les concurrents de cette nouvelle édition. La compétition plutôt loufoque opposera cette fois Alex Perron, Arnaud Soly, Bianca Gervais, Richardson Zéphir et Virginie Fortin.

Parmi les épreuves que l'émission proposera aux personnalités de relever, la production mentionne par exemple le défi de proposer la déclaration d’amour la plus originale au maître du jeu, boire l’entièreté d’un verre en gardant la bouche ouverte, attraper Antoine avec un lasso, et arriver à se cacher le plus efficacement de ce dernier. Oui, les rires sont encore prévus au programme de l'adaptation du populaire concept britannique Taskmaster, et les défis, tous plus farfelus les uns que les autres, nous donnent droit à de bons moments jusqu'à présent. On s'entend qu'après avoir participé à Sortez-moi d'ici, aucun jeu, aussi insolite soit-il, ne devrait faire peur à Alex Perron, non?

Rappelons que les premières saisons ont été remportées successivement par Eve Côté, puis Mona De Grenoble. Pour les téléspectateurs qui auraient manqué ces deux premières moutures du jeu, elles sont disponibles pour du rattrapage en rafale sur la plateforme Crave.

Voyez les premières images de la troisième saison dans la galerie ci-bas.

À découvrir cet automne, sur Noovo.