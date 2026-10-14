Les candidats d'OD Panama ont-ils été rapatriés au Québec après le séisme eux aussi?

On peut s'imaginer que l'équipe de Productions J est débordée ces jours-ci alors que le tremblement de terre au Panama a complètement chamboulé leurs plans des prochaines semaines.

D'abord, la production était en plein tournage d'OD Tentations au soleil, et rapatrier toute l'équipe technique et les candidats n'a pas été de la tarte. Certains d'entre eux ont d'ailleurs fait état de la situation sur leurs réseaux sociaux. Les détails ici.

Puis, oui, les tournages d'OD Panama étaient complétés, mais la plupart des candidats étaient toujours sur place, dans l'une ou l'autre des maisons des exclus. Chez Productions J, on nous dit que les candidats de la présente saison d'Occupation Double ont aussi dû rentrer au Québec après le séisme. Donc, malheureusement pour eux, certains seront cachés dans un chalet quelque part au Québec pendant cinq semaines plutôt que sous le chaud soleil de l'Amérique du Sud. Évidemment, l'important dans l'histoire, c'est que tout le monde soit en sécurité.

ATTENTION, SI VOUS N'AVEZ PAS VU L'ÉPISODE DU 13 OCTOBRE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Rappelons que, mardi, deux candidats ont été exclus de l'aventure, soit Zhara et Alexandre. On peut s'imaginer que ces derniers visiteront le plateau de Kim Rusk à la fin de la semaine pour Les Vendredis OD.

Nous souhaitons à tous un bon retour au Québec!

Précisons que les deux animateurs et les finalistes de la 20e saison d'OD étaient sur le lieu de la destination finale lorsque la terre a tremblé au Panama. Tout ce beau monde rentrera bientôt au Québec, ayant évité de peu la catastrophe qu'ont vécue leurs collègues.

La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le séisme n'aura pas impacté le tournage d'OD Panama et donc, l'horaire reste le même jusqu'au 22 novembre : du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.