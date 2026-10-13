Un retour compliqué pour la production et les candidats d'OD Tentations au soleil

Après le séisme qui s'est produit au Panama, la production d'OD Tentations au soleil a décidé d'interrompre le tournage de la troisième saison et de rapatrier l'équipe de production et les candidats.

Après une catastrophe naturelle où tous les touristes tentent de fuir le pays, ce n'est toutefois pas une chose simple de rentrer la maison.

Quelques personnes, dont Arnaud Moisan, qui participait à la téléréalité, ont relaté leur expérience sur leurs réseaux sociaux. De ce que nous en comprenons, les candidats ont quitté les maisons d'OD pour se diriger vers le lieu où ils pourraient prendre l'avion vers Montréal... sans leurs valises. Puis, dans la plus récente vidéo d'Arnaud, on constate que les candidats ont enfin quitté le pays, en direction de la maison, tandis que les valises se faisaient aussi rapatrier.

Mia et Léa, deux autres candidates qui ont indiqué avoir passé trois jours dans les mêmes vêtements, ont partagé une photo avec Deymien à l'aéroport Montréal-Trudeau mardi matin. « Montreal bound avec 1 h de sommeil », pouvait-on lire sur l'image. Voyez-la au bas de l'article.

Le coiffeur Marcus, qui faisait aussi partie de la délégation OD, a également été coincé là-bas pendant plusieurs jours. Lundi, il partageait sur ses réseaux sociaux la magnitude d'autres secousses qui ont été répertoriées à travers le Panama. « Super le fun comme lundi d'Action de grâce », indique-t-il. À voir ci-dessous.

Précisons que les candidats n'ont pas ressenti les effets de ce nouveau séisme puisqu'ils étaient sur la route à ce moment-là et que la suspension et les pneus d'une voiture absorbent une grande partie des vibrations.

Nous leur souhaitons un bon retour au Québec, une bonne nuit de sommeil et beaucoup de douceur!

À noter que l'animatrice Maripier Morin a réussi à rentrer au pays plus tôt que les autres, mais a dû prendre le chemin de l'hôpital dès son arrivée. Plus de détails ici.