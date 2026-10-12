Tout juste débarquée de l'avion, Maripier Morin se retrouve à l'urgence

Suite au tremblement de terre survenu au Panama récemment, la production d'OD Tentations au soleil a décidé de plier bagage et de rentrer à Montréal.

L'animatrice Maripier Morin a vécu un retour à la maison plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé.

En effet, peu de temps après être atterri à Montréal-Trudeau, elle était à l'hôpital.

Sur ses réseaux sociaux, elle écrivait ceci dans la nuit de dimanche à lundi : « Depuis le tremblement de terre; pas dormi depuis 48h

Voyage de retour de 18h+

Suis à l'urgence depuis 7h pour faire vérifier mes yeux qui ne vont pas bien du tout.

C'est super. » Voyez sa story au bas de l'article.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et une bonne nuit de sommeil!